Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области

«Этой ночью враг опять пытался атаковать Курскую область с помощью беспилотников. По предварительной информации, произошло падение БПЛА в районе улицы Станционной. К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, удалось избежать разрушений зданий и сооружений», — сообщил Хинштейн.
Он добавил, что на месте работали все оперативные службы, в четверг туда выедет соответствующая комиссия для установления возможного ущерба.
«Ещё один беспилотник упал в Железногорске. В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. К счастью, также обошлось без жертв», — добавил врио губернатора.
Ранее в Минобороны сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА — над территорией Брянской области, по пять БПЛА — над территориями Орловской и Курской областей, четыре БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Смоленской области.