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Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области

КУРСК, 3 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник упал на улице Курска, погибших и пострадавших нет, ещё один БПЛА — в курском Железногорске, пробита часть стены завода резинотехники, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Этой ночью враг опять пытался атаковать Курскую область с помощью беспилотников. По предварительной информации, произошло падение БПЛА в районе улицы Станционной. К счастью, погибших и пострадавших нет. Предварительно, удалось избежать разрушений зданий и сооружений», — сообщил Хинштейн.

Он добавил, что на месте работали все оперативные службы, в четверг туда выедет соответствующая комиссия для установления возможного ущерба.

«Ещё один беспилотник упал в Железногорске. В результате пробита часть стены завода по производству резинотехнических изделий. К счастью, также обошлось без жертв», — добавил врио губернатора.

Ранее в Минобороны сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА — над территорией Брянской области, по пять БПЛА — над территориями Орловской и Курской областей, четыре БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Смоленской области.