Хинштейн рассказал о последствиях падения БПЛА ВСУ в Курской области

Ранее в Минобороны сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата: шесть БПЛА — над территорией Брянской области, по пять БПЛА — над территориями Орловской и Курской областей, четыре БПЛА — над территорией Калужской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Смоленской области.