Омича приговорили к 11 годам колонии за содействие террористам

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор 25-летнему омичу. Его признали виновным в содействии в финансировании террористической деятельности.
Уголовное дело расследовало УФСБ по Омской области. Как установило следствие, омич создал аккаунт в социальных сетях и собирал через него деньги для украинской террористической организации.
«Кроме того, установлено, что задержанный хотел вступить в ряды вооруженных украинских формирований с целью ведения боевых действий против ВС РФ», — рассказала официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак.
С собой он звал и других знакомых, для чего планировал направить анкету для вступления в ряды запрещенной в РФ террористической организации.
По приговору суда 11 ближайших лет омич проведет в колонии строго режима, причем первые три года — в тюрьме. Кроме того, после отбытия срока, ему три года года будет запрещено публиковать материалы в интернете.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.