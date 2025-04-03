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Омича приговорили к 11 годам колонии за содействие террористам

Омич планировал выехать к боевикам Украины и склонял к этому других.

Источник: Комсомольская правда

2-й Восточный окружной военный суд в Новосибирске вынес приговор 25-летнему омичу. Его признали виновным в содействии в финансировании террористической деятельности.

Уголовное дело расследовало УФСБ по Омской области. Как установило следствие, омич создал аккаунт в социальных сетях и собирал через него деньги для украинской террористической организации.

«Кроме того, установлено, что задержанный хотел вступить в ряды вооруженных украинских формирований с целью ведения боевых действий против ВС РФ», — рассказала официальный представитель УФСБ по Омской области Ирина Руснак.

С собой он звал и других знакомых, для чего планировал направить анкету для вступления в ряды запрещенной в РФ террористической организации.

По приговору суда 11 ближайших лет омич проведет в колонии строго режима, причем первые три года — в тюрьме. Кроме того, после отбытия срока, ему три года года будет запрещено публиковать материалы в интернете.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.