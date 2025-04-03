ФСБ задержала в Херсонской области россиянку по подозрению в госизмене

Во время допроса задержанная рассказала, что через мессенджер переводила денежные средства военнослужащим украинской армии. «В июле 2023 года я совершала через интернет-мессенджер перевод в одну из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ», — рассказала женщина.