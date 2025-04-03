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ФСБ задержала в Херсонской области россиянку по подозрению в госизмене

В Херсонской области сотрудники ФСБ задержали гражданку РФ по подозрению в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным следствия, женщина переводила личные деньги для обеспечения ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

Во время допроса задержанная рассказала, что через мессенджер переводила денежные средства военнослужащим украинской армии. «В июле 2023 года я совершала через интернет-мессенджер перевод в одну из групп, которая проводила сбор денежных средств на нужды ВСУ», — рассказала женщина.

По данному факту Управлением ФСБ по Херсонской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»). Подозреваемая заключена под стражу. Гражданке РФ грозит лишение свободы сроком до 20 лет. Оперативники устанавливают возможных сообщников и проверяют каналы, через которые осуществлялись денежные переводы.