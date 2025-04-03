СК Беларуси: руководитель транспортной компании перевел экстремистам $11 000

СК Беларуси сообщил, что руководитель транспортной компании перевел экстремистам $11 000. Об этом рассказали в специальном фильме на телеканале ОНТ.
В эфире сообщили, что Егор Волков вел бизнес и в Беларуси, и в Польше. Деньги в отношении террористов он отчислял каждый месяц. Сказано, что всего он осуществил 15 транзакций, а общая сумма оказалась 11 100 долларов. Говорится, что значительная часть денег была доходом от манипуляций с налогами.
«Своим работникам он платил зарплату в конвертах, обманывая и их, и государство на протяжении нескольких лет», — сказано в эфире телеканала ОНТ.
Начальник отдела Следственного комитета УСК по Минску Руслан Борисенко уточнил, что в производстве находится уголовное дело в отношении одного из руководителей, фактических собственников, крупнейшей транспортной компании в Беларуси, который в 2020 году принимал участие в групповом действии, грубо нарушающем общественный порядок в Минске и неоднократно финансировавшем экстремизм.
Борисенко обратил внимание, что после принятия решения, связанного с выводом активов своей компании в Польшу, фигурант каждый месяц перечислял в криптовалюте одной из террористических организаций, которая принимает участие в конфликте на территории Украины и состоит из граждан Беларуси, денежные средства в размере более 11 000 долларов.
Вместе с тем было установлено, что в компании под видом командировочных расходов выплачивалась зарплата, «что существенно влияло на размер подлежащих уплате бюджет платежам, а также размер начисляемых пенсий работников», пояснил представитель СК.
Ранее КГК назвал крупное заблуждение белорусов о криптовалюте.
Кроме того, КГК объяснил, что делать белорусам, переводившим деньги экстремистам один раз.
Тем временем МВД Беларуси сообщило, что три сотрудника БЖД задержаны за взятки, им грозит до 15 лет.