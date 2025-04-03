СК Беларуси: руководитель транспортной компании перевел экстремистам $11 000

В эфире сообщили, что Егор Волков вел бизнес и в Беларуси, и в Польше. Деньги в отношении террористов он отчислял каждый месяц. Сказано, что всего он осуществил 15 транзакций, а общая сумма оказалась 11 100 долларов. Говорится, что значительная часть денег была доходом от манипуляций с налогами.