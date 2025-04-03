$7 млн могла присвоить глава фонда Biz Birgemiz Qazaqstan Перизат Кайрат

Она могла присвоить 3,5 миллиарда тенге (6,9 миллионов долларов), по крайней мере, на этой сумме остановилось агентство.
Об этом в кулуарах сената сообщил зампред Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.
При этом, Перизат Кайрат отказалась от дачи показаний.
У нее как у подозреваемой есть право отказаться от дачи показаний. Она этим правом воспользовалаьс и отказалась от даич показаний.
Также он рассказал, что у нее менялись адвокаты, их было несколько. И сейчас уже новый защитник знакомится с уголовным делом.
В АФМ напомнили, что женщина собирала деньги на строительство реабилитационного центра, еще для пострадавших от последствий… в Палестине, еще собиралась «помочь» пострадавшим от паводков.
Еще выявили два факта легализации денег, добытых преступным путем, деньги она скрыла и вложила в активы, в том числе в цветочный магазин.
Она позиционировала себя как бизнес-леди, зарабатывая деньги в бизнес-пространстве.
В свою преступную деятельность благотворительница вовлекла родную мать и теперь женщина так же подозревается по статье «Мошенничество». Она помогала дочери обналичить деньги и приобрести магазин, автомобили и недвижимость.
Потерпевших очень много, отметили в АФМ. Точное количество при этом не назвали.
Что касается имущества Периза Кайрат, то его судьбу определит суд. Либо его конфискуют в доход государства, либо активы пойдут на возмещение ущерба потерпевшим.