Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе

По словам очевидцев, оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС не смогли подъехать близко к подъезду из-за стройматериалов, перегородивших дорогу. Также люди подчеркивают, что ранее уже сообщали в управляющую компанию о проблеме затопления квартир на верхнем этаже дома из-за ремонта кровли, однако меры не принимались.