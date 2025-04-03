Пожар произошел в щитовой девятиэтажки в Симферополе

Инцидент произошел в доме № 35 по улице Герое Сталинграда. Около полуночи заискрилась и вспыхнула щитовая на 7 этаже.
«На щитовой, где электросчетчики, ночью случился пожар. Вызвали МЧС, параллельно “Крымэнерго”. Представители “Крымэнерго” приехали и сказали, что причиной возгорания послужило то, что в счетчик попала вода с крыши. В доме делают капремонт кровли, и сейчас снято старое покрытие, а новое не уложено», — рассказали жильцы.
По словам очевидцев, оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС не смогли подъехать близко к подъезду из-за стройматериалов, перегородивших дорогу. Также люди подчеркивают, что ранее уже сообщали в управляющую компанию о проблеме затопления квартир на верхнем этаже дома из-за ремонта кровли, однако меры не принимались.
«Сейчас вода дошла до шестого этажа в подъезде возле щитовых», — рассказали жильцы.
На данный момент весь подъезд обесточен. Пострадавших нет.