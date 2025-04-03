В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов

Центр «Безмятежное море» реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За восемь лет работы через систему мониторинга прошли 230 особей китообразных всех трех видов (занесенных в федеральную и региональные Красные книги), которые были найдены очевидцами в бедственном положении и нуждались в помощи. Центр просит немедленно сообщать о случаях обнаружения дельфинов. В четверг сотрудники центра сообщили, что смогли приобрести около двух гектаров земли под Севастополем для строительства стационарного центра реабилитации дельфинов.