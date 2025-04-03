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В Крыму с начала года обнаружили более ста погибших дельфинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости. Более 100 погибших дельфинов обнаружили на крымском побережье с начала года по апрель, сообщил Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

Источник: РИА "Новости"

Ранее в «Безмятежном море» рассказали, что за январь-апрель 2024 года специалисты зафиксировали в Крыму 226 выбросов китообразных.

«С января по апрель этого года мы учли 110 погибших дельфинов на побережье Крымского полуострова», — говорится в сообщении в Telegram-канале центра.

Причины гибели дельфинов в центре не уточнили.

Ранее в центре отмечали, что причиной гибели дельфинов являются болезни, травмирование рыболовными сетями, заглатываемые животными пластик и инородные предметы и другие.

Центр «Безмятежное море» реагирует на все сообщения об обнаружении китообразных на побережье Крыма и Севастополя. За восемь лет работы через систему мониторинга прошли 230 особей китообразных всех трех видов (занесенных в федеральную и региональные Красные книги), которые были найдены очевидцами в бедственном положении и нуждались в помощи. Центр просит немедленно сообщать о случаях обнаружения дельфинов. В четверг сотрудники центра сообщили, что смогли приобрести около двух гектаров земли под Севастополем для строительства стационарного центра реабилитации дельфинов.