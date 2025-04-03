Названа причина смерти студентки в больнице Воронежа

«Я только ей хочу об этом сказать, и она говорит: “Мам, мне тяжело дышать”. Я сразу же спросила у дочери предупредила ли она врачей об аллергии и астме. На что Рита утвердительно ответила. Для нее это было некой основой, поскольку она понимала насколько важно об этом сообщать врачам. Я сказала, чтобы она скорее бежала на пост за помощью. На этом наш разговор закончился», — рассказывала ранее мама студентки.