Названа причина смерти студентки в больнице Воронежа

В медучреждение Маргарита Токарева попала с воспалением глаз, которое не проходило на протяжении длительного времени. Спустя 2,5 часа после госпитализации девушка скончалась. Причина анафилактического шока, из-за которого наступила смерть, привела в ужас маму студентки. Подробности — в материале vrn.aif.ru.
«Мам, мне тяжело дышать».
Маргарита переехала в Воронеж из Санкт-Петербурга после окончания одиннадцатого класса. В столице Черноземья она поступила в государственный аграрный университет и обучалась на ландшафтного архитектора.
В начале февраля девушка внезапно пожаловалась маме на сухость и жжение в глазах. На протяжении двух недель Маргарита следовала рекомендациям врачей и использовала капли и мази, которое ей назначали офтальмологи, однако улучшений не было. Несмотря на просьбы студентки в госпитализации, ей отказывали.
22 февраля Маргарита уже с трудом могла открыть глаза. В этот день она позвонила маме и рассказала, что у нее появился отек. Девушка снова обратилась к врачам, приехав в офтальмологическую больницу. В госпитализации ей снова хотели отказать, однако благодаря вмешательству дяди, который живет в Воронеже, девушку все-таки положили в медучреждение.
Перед госпитализацией Маргарита сообщила врачам, что у нее есть бронхиальная астма и пищевая аллергия на некоторую еду, в частности, рыбу и морепродукты.
«Она была очень счастлива и рада, что ее положили в больницу. И у меня появилось чувство, что она наконец-то в безопасности и эта история с глазами подходит к концу», — рассказывала ранее vrn.aif.ru мама студентки Юлия Токарева.
Позже девушка позвонила маме по видеосвязи и сообщила, что ей сделали укол с каким-то веществом прямо в глаз, после которого она потеряла сознание, видимо из-за страха. Затем ей поставили еще три укола внутримышечно.
Разговор по телефону длился около четырех минут. Юлия Токарева вспоминает, что во время общения с дочерью стала замечать, как у Маргариты отекает губа.
«Я только ей хочу об этом сказать, и она говорит: “Мам, мне тяжело дышать”. Я сразу же спросила у дочери предупредила ли она врачей об аллергии и астме. На что Рита утвердительно ответила. Для нее это было некой основой, поскольку она понимала насколько важно об этом сообщать врачам. Я сказала, чтобы она скорее бежала на пост за помощью. На этом наш разговор закончился», — рассказывала ранее мама студентки.
Как оказалось, он был последним. Около полуночи Юлии Токаревой позвонили из больницы и сообщили о том, что Маргарита умерла. Причину смерти маме девушки не назвали.
Съела ватрушку с творогом.
Родители студентки сразу же поехали на своей машине в Воронеж. По словам Юлии, в больнице с ними никто не хотел разговаривать и даже не выразил соболезнования. Мама Маргариты и следователь предположили, что смерть девушки наступила из-за анафилактического шока. В справке, которую выдали в морге было указано: «Смерть внезапная».
Результаты судебно-медицинской экспертизы (документы имеются в распоряжении редакции — Прим. ред.) пришли семье 25 марта. Согласно заключению, причиной смерти 18-летней студентки действительно стал анафилактический шок тяжелой степени. При этом эксперты допускают несколько версий, из-за чего он мог произойти.
«Вследствие наличия многих факторов (введение лекарственных препаратов, переданная Токаревой еда без уточнения конкретных продуктов, прием ужина в виде ватрушки с творогом, наличие у Токаревой электронной сигареты — вейпа), каждый из которых мог привести к развитию анафилактического шок, установить причину развития шока (аллерген) в рамках данной экспертизы не представляется возможным», — говорится в заключении специалистов.
Результаты экспертизы повергли в шок маму студентки. Она по-прежнему считает, что у дочери произошла аллергическая реакция на какой-то из препаратов, который ей ввели медики в больнице. Юлия Токарева отмечает, что в заключении судмедэкспертизы нет никакой конкретики и считает абсурдом, что одной из основных причин смерти стала ватрушка с творогом.
«У Риты была аллергия, но такая сильная форма осталась только на рыбу и морепродукты. Дочь уже привыкла жить с ограничениями, но творог, яйца и пшеницу она ела с самого детства. Конечно, не в больших количествах. Наша семья готовит и запеканки, и ватрушки, соответственно, Рита нередко их ела, поэтому эта версия просто невозможна в отношении моего ребенка», — подчеркивает Юлия Токарева.
При заключении судебно-химического исследования также говорится, что в крови, внутренних органах и мягких тканях Маргариты обнаружено сильнодействующее обезболивающее — «Лидокаин». Кроме того, врачи ввели пациентке аскорбиновую кислоту, «Диклофенак» и «Цефтриаксон».
«Перед тем как вводить такие препараты обязательно должна проводиться тест проба хотя бы на руке с помощью укола», — уточняет Юлия Токарева.
Необходима вторая экспертиза.
Юрист по медицинским делам из Екатеринбурга Юлия Липинская, к которой семья обратилась после трагедии, считает, что во время второй экспертизы в рамках расследования уголовного дела в результатах этой проверки будут выявлены ошибки.
«При производстве экспертиз в рамках уголовных дел всегда повторно устанавливается причина смерти, как и перепроверяются гистологические материалы. То, что на сегодня изложено в патологоанатомическом вскрытии явно вызывает сомнение у всех, кто его видел. На сегодня у нас есть своя версия произошедшего, но для того чтобы выступить перед общественностью и озвучить, как все было на самом деле, мы ожидаем недостающую часть медицинской документации», — сообщила vrn.aif.ru Юлия Липинская.
Ранее в правительстве Воронежской области подтвердили, что девушка обратилась в медучреждение в связи с офтальмологическим заболеванием. В больнице знали о том, что у Маргариты имеются бронхиальная астма и пищевая аллергия на определенные продукты. При этом девушка сообщила врачам, что курит вейп.
Юлия Токарева рассказала vrn.aif.ru, что, когда Маргарита жила в Санкт-Петербурге, она не курила.
«Когда в СМИ стали об этом писать, я очень удивилась и спросила у подруг Риты курила ли она. Они ответили мне, что очень редко. Поэтому очевидно, что смерть моей дочери наступила из-за острой аллергической реакции и точно не на ватрушку с творогом и вейп», — отмечает мама Маргариты.
После смерти 18-летней девушки возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на контроле у главы СК РФ Александра Бастрыкина.