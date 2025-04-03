На Кубани за сутки потушили 4 пожара

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что 31 марта пожарные потушили 11 возгораний. Специалисты ликвидировали 8 возгораний, случившихся после ДТП. При проведении работ был спасен 1 человек. Кроме того, 31 марта было составлено 4 административных протокола за нарушения правил пожарной безопасности, связанных с возгораниями на открытых территориях и несоблюдением порядка использования огня.