На Кубани за сутки потушили 4 пожара

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Из общего количества пожаров специалисты зафиксировали 1 возгорание сухой растительности. При этом было устранено 7 последствий дорожно-транспортных происшествий.
В крае зафиксировано 9 нарушений правил пожарной безопасности, связанных с ландшафтными пожарами и использованием открытого огня, за которые составлены административные протоколы. Особый противопожарный режим сохраняется во всех муниципалитетах. Кроме того, в регионе действует штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, сообщили в пресс-службе.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что 31 марта пожарные потушили 11 возгораний. Специалисты ликвидировали 8 возгораний, случившихся после ДТП. При проведении работ был спасен 1 человек. Кроме того, 31 марта было составлено 4 административных протокола за нарушения правил пожарной безопасности, связанных с возгораниями на открытых территориях и несоблюдением порядка использования огня.