Летчики отвели падающий Ту-22М3 от жилых домов в Приангарье

«Экипаж разбившегося в Усольском районе самолета сделал все, чтобы отвести неисправный борт от жилых строений. Об этом мне сегодня рассказали в министерстве обороны», — написал глава региона.
Накануне вечером военное ведомство заявило, что Ту-22М3 потерпел крушение в Приангарье при выполнении планового полета. Экипажу из четырех человек удалось катапультироваться, в результате приземления погиб один летчик. Его семье окажут помощь.
По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Крушение произошло недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района.
Во время падения самолет задел линию электропередачи. Без света остались более 200 домов, сейчас электроснабжение восстановлено.