«Выбирал на маркетплейсах стиральную машину, мультиварку, телевизор, чистящие средства». В Минске главный механик предприятия пойдет под суд за взятки

Вместе с тем фигурант смог осуществить беспрепятственную приемку диагностических, ремонтных работ через подписание лично или же визирование актов приемки-сдачи проделанных работ. Уточняется, что за решение вопросов, которые входили в компетенцию механика, он выбирал себе на маркетплейсах материальные ценности. Называются телевизор, стиральная машина, мультиварка-скороварка, сковородки, сотейник, а также чистящие средства и жидкое мыло. Все это ему покупали в «знак благодарности» за содействие.