«Выбирал на маркетплейсах стиральную машину, мультиварку, телевизор, чистящие средства». В Минске главный механик предприятия пойдет под суд за взятки

В Минске главный механик брал взятки бытовой техникой, сковородами, жидким мылом. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».
В материалах дела сказано, что главный механик компаний, являясь государственным должностям лицом, на протяжении полутора лет за взятки в виде материальных ценностей от представителей одного из потенциальных контрагентов, обеспечил выбор их в качестве организации для поставки товаров, для диагностических, а также ремонтных работ оборудования, которое предназначено предприятию.
Вместе с тем фигурант смог осуществить беспрепятственную приемку диагностических, ремонтных работ через подписание лично или же визирование актов приемки-сдачи проделанных работ. Уточняется, что за решение вопросов, которые входили в компетенцию механика, он выбирал себе на маркетплейсах материальные ценности. Называются телевизор, стиральная машина, мультиварка-скороварка, сковородки, сотейник, а также чистящие средства и жидкое мыло. Все это ему покупали в «знак благодарности» за содействие.
Прокурор отдела прокуратуры Минска по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Дмитрий Шарангович уточнил, что указанные действия расцениваются как приобретение должностным лицом выгод имущественного характера, которые предоставляются по причине занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов или же за выполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия.
— Кроме того, двум предприимчивым коммерческим агентам, один из которых является единственным учредителем субъекта предпринимательства, оформившим заказы «хозяйственного» взяткополучателя на свою организацию, предъявлено обвинение в даче взятки, — подчеркнул представитель прокуратура.
Сказано, что общая стоимость имущества, которое было приобретено должностным лицом, была более 2500 рублей. Указанный доход, полученный преступным путем, фигурант добровольно уплатил в доход государства.
Шарангович добавил, что прокуратура направила в суд уголовное дело, заведенное в отношении должностного лица, по части 1 статьи 430 Уголовного кодекса — получение взятки, а также в отношении взяткодателей — по части 1 статьи 431 УК — дача взятки.
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