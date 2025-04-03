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ДТП с 4 погибшими под Лидой — водителю предъявлено обвинение

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Водитель, по вине которого произошло смертельное ДТП под Лидой, был уставшим и не спал более 12 часов, об этом заявили в пресс-службе СК Беларуси.

Источник: Следственный комитет Беларуси

Авария произошла 23 ноября 2024 года.

По данным следствия, 62-летний мужчина, находившийся за рулем Opel, двигался по дороге М-6 в Лидском районе. Около 15 часов вблизи деревни Бискупцы он уснул за рулем и врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

На момент аварии в автомобиле находились шесть человек, в том числе двое детей.

От полученных травм четыре пассажира Opel (7, 17, 55 и 68 лет) скончались на месте.

Водитель и 51-летний мужчина доставлены в больницу.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что накануне инцидента ночью он встречал родственников на вокзале и возил их в Сморгонь. На обратном пути водитель почувствовал усталость, однако не стал останавливаться, что и стало причиной аварии.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси.

К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.