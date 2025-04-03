ДТП с 4 погибшими под Лидой — водителю предъявлено обвинение

Авария произошла 23 ноября 2024 года.
По данным следствия, 62-летний мужчина, находившийся за рулем Opel, двигался по дороге М-6 в Лидском районе. Около 15 часов вблизи деревни Бискупцы он уснул за рулем и врезался в дорожное ограждение, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
На момент аварии в автомобиле находились шесть человек, в том числе двое детей.
От полученных травм четыре пассажира Opel (7, 17, 55 и 68 лет) скончались на месте.
Водитель и 51-летний мужчина доставлены в больницу.
Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что накануне инцидента ночью он встречал родственников на вокзале и возил их в Сморгонь. На обратном пути водитель почувствовал усталость, однако не стал останавливаться, что и стало причиной аварии.
По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжких телесных повреждений) УК Беларуси.
К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.