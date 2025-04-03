ДТП с 4 погибшими под Лидой — водителю предъявлено обвинение

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Он пояснил, что накануне инцидента ночью он встречал родственников на вокзале и возил их в Сморгонь. На обратном пути водитель почувствовал усталость, однако не стал останавливаться, что и стало причиной аварии.