В Омске пьяный водитель снес три машины и сбежал

Видео инцидента, который мог закончится большой трагедией, появилось в социальных сетях вчера. На кадрах видно, как во двор жилого дома на полной скорости влетает автомобиль и с ходу врезается в припаркованные на проезжей части автомобили. Затем из машины сильно пошатываясь выходят три молодых человека, снимают со своей машины номера и исчезают в неизвестном направлении.