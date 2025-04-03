В Омске пьяный водитель снес три машины и сбежал

Водитель устроил массовое ДТП во дворе жилого дома в Омске и скрылся. По всей видимости, автомобилист, как и его пассажиры, был пьян.
Видео инцидента, который мог закончится большой трагедией, появилось в социальных сетях вчера. На кадрах видно, как во двор жилого дома на полной скорости влетает автомобиль и с ходу врезается в припаркованные на проезжей части автомобили. Затем из машины сильно пошатываясь выходят три молодых человека, снимают со своей машины номера и исчезают в неизвестном направлении.
На дороге в этот момент никого не оказалось лишь по счастливой случайности — на кадрах заметно, что во дворе в этот момент находятся люди. Как следует из комментария к посту, ЧП произошло во дворе на улице Пригородной.
В УМВД по Омской области «КП Омск» подтвердили данное происшествие.
«Факт ДТП, в результате которого повреждены три автомобиля на улице Пригородной, зарегистрирован. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливается местонахождение виновника автоаварии и все обстоятельства произошедшего», — сообщили в ведомстве.
Ранее мы сообщали, что омские расгвардейцы отыскали потерявшегося 13-летнего ребенка.