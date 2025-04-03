В Казахстане за три месяца ликвидировали 69 нарколабораторий

По данным МВД, в ходе оперативных мероприятий изъято свыше трёх тонн наркотических средств. Среди них 250 кг синтетических наркотиков, 1 тонна 642 кг марихуаны, 238 кг гашиша и 322 грамма героина.
По словам заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияра Мейрхана, с начала года по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержано 1425 человек. Среди них — 76 женщин, 23 несовершеннолетних и 9 иностранных граждан.
В МВД подчёркивают, что борьба с наркопреступностью в стране продолжается в рамках принципа «Закон и Порядок» и будет усиливаться.