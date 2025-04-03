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В Казахстане за три месяца ликвидировали 69 нарколабораторий

С начала 2025 года в Казахстане сотрудниками полиции при поддержке спецподразделений «Бүркіт» Национальной гвардии ликвидировано 69 нарколабораторий, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел. Также пресечена деятельность 18 организованных преступных групп, связанных с производством и сбытом запрещённых веществ.

Источник: EL.kz

По данным МВД, в ходе оперативных мероприятий изъято свыше трёх тонн наркотических средств. Среди них 250 кг синтетических наркотиков, 1 тонна 642 кг марихуаны, 238 кг гашиша и 322 грамма героина.

По словам заместителя председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияра Мейрхана, с начала года по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержано 1425 человек. Среди них — 76 женщин, 23 несовершеннолетних и 9 иностранных граждан.

В МВД подчёркивают, что борьба с наркопреступностью в стране продолжается в рамках принципа «Закон и Порядок» и будет усиливаться.