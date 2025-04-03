В Казахстане за три месяца ликвидировали 69 нарколабораторий

С начала 2025 года в Казахстане сотрудниками полиции при поддержке спецподразделений «Бүркіт» Национальной гвардии ликвидировано 69 нарколабораторий, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел. Также пресечена деятельность 18 организованных преступных групп, связанных с производством и сбытом запрещённых веществ.