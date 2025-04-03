В марте в Ростовской области пропали 76 человек

В Ростовской области за март 2025 года пропали 76 человек. В течение месяца волонтеры нашли живыми 43 пропавших, три человека были обнаружены погибшими, сообщает DonDay со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Поиски девяти человек продолжаются.
Среди заявок было 10 неподтвержденных: люди обращались за помощью, но затем перестали выходить на связь с отрядом. Двух пропавших доставили по месту жительства, у восьми удалось установить родственников.
Специалисты отметили, что среди пропавших были представители разных возрастных групп, включая пожилых людей и несовершеннолетних.