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В марте в Ростовской области пропали 76 человек

На Дону за март 2025 года пропали 76 человек.

Источник: Коммерсантъ

В Ростовской области за март 2025 года пропали 76 человек. В течение месяца волонтеры нашли живыми 43 пропавших, три человека были обнаружены погибшими, сообщает DonDay со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Поиски девяти человек продолжаются.

Среди заявок было 10 неподтвержденных: люди обращались за помощью, но затем перестали выходить на связь с отрядом. Двух пропавших доставили по месту жительства, у восьми удалось установить родственников.

Специалисты отметили, что среди пропавших были представители разных возрастных групп, включая пожилых людей и несовершеннолетних.