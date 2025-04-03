Экс-высокопоставленному полицейскому Мадову продлили арест

Предполагалось, что дом передан за общее покровительство деятельности организаций. Как пояснили представители следствия в заседании суда по избранию Мадову меры пресечения, предметом взятки служит, предположительно, имущество. Адвокат утверждала, что речь идет о доме, который, согласно выписке, принадлежит матери Мадова. При этом от адвоката в судебном заседании стало также известно, что взяткодателями следствие может считать Романа Мартынова и Раиля Бадертдинова. Как отметил в числе прочего в суде представитель следствия, Бадертдинова ранее останавливали за нарушение сотрудники ГИБДД и протокол не был составлен из-за его вероятной связи с Мадовым. Бадертдинова также арестовали на период расследования. А вот Мартынов скрылся и был обьявлен в розыск. Как выяснилось, учредитель ООО ЛК «Транс-Ойл» и ООО СТК «Транс-Ойл» Роман Мартынов ранее уже был судим за дачу взятки должностному лицу.