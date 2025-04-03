В Иркутской области мужчине дали четыре года за призывы к терроризму

В Иркутской области мужчине дали четыре года за посты с призывом к терроризму. Как сообщили КП-Иркутск во 2-ом Восточном окружном военном суде, обвиняемый выражая негативное отношение к спецоперации и госорганам России, размещал в мессенджере и на платформе видеохостинга материалы, провоцирующие насилие в отношении военнослужащих и правоохранителей.