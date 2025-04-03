В Иркутской области мужчине дали четыре года за призывы к терроризму

В Иркутской области мужчине дали четыре года за посты с призывом к терроризму. Как сообщили КП-Иркутск во 2-ом Восточном окружном военном суде, обвиняемый выражая негативное отношение к спецоперации и госорганам России, размещал в мессенджере и на платформе видеохостинга материалы, провоцирующие насилие в отношении военнослужащих и правоохранителей.
— Призывал к совершению насильственных действий в отношении социальной группы «военнослужащие ВС РФ», «сотрудники правоохранительных органов», а также содержащие призывы к совершению террористической деятельности, а именно нанесению ракетных ударов по зданиям, сооружениям и местам массового скопления людей, расположенным на территории России, — поделились в суде.
Помимо основного наказания, суд запретил осужденному в течение 3 лет после освобождения заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-ресурсов и публикацией материалов в сети. Следует отметить, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.