10 участников порнобизнеса с москвичом во главе идут под суд в Волгограде

Напомним, что о задержании этой группы стало известно летом 2024 года. Тогда сообщалось, что моделям, которые показывали себя на камеру в разных ракурсах, стонали и вытворяли всякие непристойности обещали зарплату до 200 тысяч рублей. На тот момент было известно, что рамках уголовного дела по статье о незаконном производстве и распространении порнографии была арестована 21-летняя жительница Волгограда Амина М.