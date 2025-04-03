СУБР назвал причину обвала шахты «Ново-Кальинская», из-за которого погиб рабочий

Напомним, в среду, в 23:30, в шахте произошел горный удар — в результате последующего обрушения горных пород на отметке 1010 м пострадал 30-летний горнорабочий очистного забоя, который скончался от полученных повреждений. В это время в шахте находились еще шесть рабочих, они смогли подняться на поверхность. Прокуратура и СКР Свердловской области начали проверки.