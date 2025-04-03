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Фургон улетел в кювет и опрокинулся после столкновения под Воронежем

В аварии пострадал водитель транспортного средства.

Источник: Полиция Воронежской области

В Семилукском районе вчера, 2 апреля, на 8-м километре автодороги «Курск-Борисоглебск-Курбатово-Землянск» столкнулись легковой автомобиль и грузовой фургон, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

28-летний липчанин за рулем «Renault Logan» двигался в сторону села Курбатово. Водитель нарушил требования дорожной разметки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым фургоном «FST 613» под управлением 32-летнего жителя Аннинского района. От удара фургон отбросило на обочину, после чего он съехал в кювет и опрокинулся.

В ДТП пострадал водитель грузового фургона. С телесными повреждениями различной степени тяжести его доставили в больницу.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.