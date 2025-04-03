Фургон улетел в кювет и опрокинулся после столкновения под Воронежем

28-летний липчанин за рулем «Renault Logan» двигался в сторону села Курбатово. Водитель нарушил требования дорожной разметки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым фургоном «FST 613» под управлением 32-летнего жителя Аннинского района. От удара фургон отбросило на обочину, после чего он съехал в кювет и опрокинулся.