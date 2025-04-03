Семейная пара из Иркутска перевела мошенникам 4,6 млн рублей

Напомним, что телефонные мошенники украли у жителей Иркутской области более 100 млн рублей за март 2025 года. Самый крупный ущерб понесла инженер-химик из Иркутска — 7,7 млн рублей. Женщина попала в ловушку схемы «сообщение от руководителя», а затем мошенники, представившись силовиками, запугали ее уголовной ответственностью за «финансирование запрещенных организаций». Под давлением иркутянка перевела все свои сбережения и кредитные деньги на «безопасный счет».