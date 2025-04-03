Семейная пара из Иркутска перевела мошенникам 4,6 млн рублей

В отдел полиции № 2 Иркутска обратился мужчина, ставший жертвой мошенников. Как установили сотрудники полиции, злоумышленники связались с супругой иркутянина, сообщив, что ее профиль Единого портала по оказанию государственных услуг (12+) взломан, а аферисты пытаются оформить кредит, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
С девушкой связался псевдоработник банка и убедил перевести семейные накопления на «безопасный счет». Также мошенники убедили молодую пару взять кредит и взять деньги у родителей под предлогом покупки дома. Далее аферисты сообщили о необходимости продать машину — тогда 24-летний иркутянин позвонил на горячую линию Центробанка. Специалисты сообщили, что пара стала жертвой мошенников. Общая сумма ущерба составила 4,6 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Напомним, что телефонные мошенники украли у жителей Иркутской области более 100 млн рублей за март 2025 года. Самый крупный ущерб понесла инженер-химик из Иркутска — 7,7 млн рублей. Женщина попала в ловушку схемы «сообщение от руководителя», а затем мошенники, представившись силовиками, запугали ее уголовной ответственностью за «финансирование запрещенных организаций». Под давлением иркутянка перевела все свои сбережения и кредитные деньги на «безопасный счет».