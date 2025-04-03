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За сутки в Самарской области произошло 27 природных пожаров

В Самарской области горела сухая трава на площади более 0,7 гектаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Самарской области произошло сразу 27 природных пожаров. К счастью, ни один из них не затронул леса, горела только сухая трава. Данными поделились в ГУ МЧС России по Самарской области.

— В результате неконтролируемого пала сухой травы общая площадь возгораний составила 0,789 гектаров, — следует из пресс-релиза ведомства.

Природные пожары тушили в двух городах — Чапаевске и Сызрани, а также в девяти районах — Волжском, Ставропольском, Красноярском, Борском, Хворостянском, Приволжском, Сызранском, Кошкинском, Кинель-Черкасском. Напомним, что с 1 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.