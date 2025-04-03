«Не спал 12 часов, чувствовал усталость, неоднократно говорил об этом родственникам». СК раскрыл детали жуткого ДТП под Лидой с четырьмя погибшими, где водитель уснул за рулем

Под Лидой четыре человека погибли в жутком ДТП, где водитель уснул за рулем. Подробности обнародовали в пресс-службе Следственного комитета.
Согласно данным следствия, днем 23 ноября 2024 года 62-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Opel, ехал автодороге М-6 в сторону Гродно. Примерно в 15.00 неподалеку от деревни Бискупцы Лидского района мужчина уснул за рулем и врезался в ограждение. После этого авто съехало в кювет и перевернулось.
«На момент аварии в автомобиле находились 6 человек, двое из которых дети», — уточнили в СК.
В ведомстве добавили, что от полученных травм четыре пассажира (7, 17, 55 и 68 лет) скончались на месте. Водитель и 51-летний пассажир были доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Следователи смогли установить, что водитель автомобиля не спал более 12 часов, чувствовал усталость и неоднократно говорил об этом родственникам в машине. Но не смотря на указанные обстоятельства, он продолжил движение далее.
Сообщается, что житель Щучинского района признал вину, раскаялся в содеянном. Следователю мужчина сказал, что накануне ночью встретил родственников из Витебской области на железнодорожном вокзале. После этого они вместе поехали в Сморгонь, где в в войсковой части у племенника его жены состоялся торжественный ритуал принесения Присяги.
«Уже на обратном пути мужчина почувствовал усталость, однако не стал останавливаться, что и стало причиной аварии — он уснул за рулем», — обратили внимание в ведомстве.
Водителю было предъявлено обвинение по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжких телесных повреждений.
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