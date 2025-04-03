«Не спал 12 часов, чувствовал усталость, неоднократно говорил об этом родственникам». СК раскрыл детали жуткого ДТП под Лидой с четырьмя погибшими, где водитель уснул за рулем

В ведомстве добавили, что от полученных травм четыре пассажира (7, 17, 55 и 68 лет) скончались на месте. Водитель и 51-летний пассажир были доставлены в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Следователи смогли установить, что водитель автомобиля не спал более 12 часов, чувствовал усталость и неоднократно говорил об этом родственникам в машине. Но не смотря на указанные обстоятельства, он продолжил движение далее.