В Петербурге задержан исполнитель заказного убийства предпринимателя, совершенного в 2011 году

Благодаря совместным усилиям следователей СКР и полицейских, подозреваемый был задержан 2 апреля, а в его доме провели обыск. По версии следствия, обвиняемый, получив заказ на устранение местного бизнесмена, 15 февраля 2011 года подстерег жертву в подъезде дома на улице Композиторов и выстрелил ей в голову и грудь, отчего тот скончался.
В ближайшее время с задержанным пройдут следственные действия, включая предъявление обвинений.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершили расследование дела о смертельном избиении мужчины, совершенном в 2010 году. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.