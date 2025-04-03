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В Петербурге задержан исполнитель заказного убийства предпринимателя, совершенного в 2011 году

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу ведут активную работу по раскрытию преступлений прошлых лет. В первом управлении по расследованию особо важных дел рассматривается уголовное дело, открытое 15 февраля 2011 года по статье «убийство по найму» после обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями.

Благодаря совместным усилиям следователей СКР и полицейских, подозреваемый был задержан 2 апреля, а в его доме провели обыск. По версии следствия, обвиняемый, получив заказ на устранение местного бизнесмена, 15 февраля 2011 года подстерег жертву в подъезде дома на улице Композиторов и выстрелил ей в голову и грудь, отчего тот скончался.

В ближайшее время с задержанным пройдут следственные действия, включая предъявление обвинений.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге завершили расследование дела о смертельном избиении мужчины, совершенном в 2010 году. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.