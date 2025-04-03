В Петербурге задержан исполнитель заказного убийства предпринимателя, совершенного в 2011 году

Благодаря совместным усилиям следователей СКР и полицейских, подозреваемый был задержан 2 апреля, а в его доме провели обыск. По версии следствия, обвиняемый, получив заказ на устранение местного бизнесмена, 15 февраля 2011 года подстерег жертву в подъезде дома на улице Композиторов и выстрелил ей в голову и грудь, отчего тот скончался.