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Губернатор Кобзев: Экипаж падающего ТУ-22М3 отвел неисправный борт от домов

Летчики приложили максимум усилий, чтобы не нанести урон жителям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Стали известны новые шокирующие подробности катастрофы в Усольском районе. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев со ссылкой на Минобороны РФ. Пилоты разбившегося Ту-22М3 совершили настоящий подвиг — до последнего отводили неисправный борт от жилых домов.

— Низкий поклон профессионалам высокого класса и слова соболезнований родным и близким погибшего пилота, — поделился глава региона.

Семье погибшего пилота гарантирована всесторонняя поддержка государства. В эти тяжёлые дни всё наше сочувствие — родным и близким героев.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что за здоровьем трех выживших членов экипажа наблюдают военные врачи.