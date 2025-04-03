Губернатор Кобзев: Экипаж падающего ТУ-22М3 отвел неисправный борт от домов

Стали известны новые шокирующие подробности катастрофы в Усольском районе. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев со ссылкой на Минобороны РФ. Пилоты разбившегося Ту-22М3 совершили настоящий подвиг — до последнего отводили неисправный борт от жилых домов.