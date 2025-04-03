Второклассник погиб в ДТП на проблемном участке дороги в Бердске

Депутаты Бердска также осведомлены о проблеме. Алексей Шаталов, один из депутатов, отметил, что комиссия признала необходимость установки светофора, но технические сложности, такие как узкая тропинка и подземные коммуникации, затрудняют реализацию проекта. Владимир Постников, другой депутат, сообщил, что жалобы поступают уже четыре года, но финансирование на установку светофора не было выделено. В 2025 году в бюджете города заложена установка только одного светофора, и выбран участок Боровая — Рогачева. Администрация Бердска заявила, что при дополнительном финансировании будет рассмотрена возможность установки светофора на перекрёстке Рогачева и Красноармейской.