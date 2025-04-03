Второклассник погиб в ДТП на проблемном участке дороги в Бердске

3 апреля в Бердске прошли похороны второклассника, который погиб 1 апреля на перекрёстке улиц Рогачева и Красноармейской. Следствие устанавливает степень вины 72-летнего водителя внедорожника. Максим пересекал перекрёсток около 13:00. На этом участке есть пешеходная разметка, но светофор отсутствует. ГИБДД продолжает искать свидетелей ДТП, сообщает «Прецедент».
После происшествия бердчане создали петицию с требованием установить светофор на опасном перекрёстке. За сутки её подписали почти 2 500 человек. В петиции говорится, что отсутствие адекватной регулировки движения угрожает безопасности, особенно детям. Местные жители обеспокоены состоянием перекрёстка уже несколько лет. Запросы на установку светофора и нанесение разметки поступали к властям с 2021 года.
Тамара, мать школьника, который был одноклассником погибшего, рассказала, что этот перекрёсток стал постоянной головной болью для родителей. «Этот опасный перекрёсток не регулируется, через него идёт большой человеческий и автомобильный поток. Особенно утром, когда все спешат», — поделилась она.
Депутаты Бердска также осведомлены о проблеме. Алексей Шаталов, один из депутатов, отметил, что комиссия признала необходимость установки светофора, но технические сложности, такие как узкая тропинка и подземные коммуникации, затрудняют реализацию проекта. Владимир Постников, другой депутат, сообщил, что жалобы поступают уже четыре года, но финансирование на установку светофора не было выделено. В 2025 году в бюджете города заложена установка только одного светофора, и выбран участок Боровая — Рогачева. Администрация Бердска заявила, что при дополнительном финансировании будет рассмотрена возможность установки светофора на перекрёстке Рогачева и Красноармейской.