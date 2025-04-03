В Перми вновь эвакуировали РЭУ им. Плеханова из-за сообщений о минировании

В Перми снова эвакуировали учеников и рабочий персонал из пермского филиала университета имени Плеханова. Об этом «КП-Пермь» сообщили в краевом Министерстве безопасности.
«На электронную почту РЭУ им. Плеханова поступило анонимное сообщение о минировании. Службы оповещены, люди эвакуированы, проводится проверка», — уточнили в ведомстве.
Это уже не первый случай эвакуации университета. Несколько дней назад, 31 марта, в учебном заведении прошла такая же эвакуация. Анонимный номер направил сообщение на электронную почту вуза.