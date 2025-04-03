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В Перми вновь эвакуировали РЭУ им. Плеханова из-за сообщений о минировании

Анонимное сообщение поступило на электронную почту вуза.

Источник: Комсомольская правда

В Перми снова эвакуировали учеников и рабочий персонал из пермского филиала университета имени Плеханова. Об этом «КП-Пермь» сообщили в краевом Министерстве безопасности.

«На электронную почту РЭУ им. Плеханова поступило анонимное сообщение о минировании. Службы оповещены, люди эвакуированы, проводится проверка», — уточнили в ведомстве.

Это уже не первый случай эвакуации университета. Несколько дней назад, 31 марта, в учебном заведении прошла такая же эвакуация. Анонимный номер направил сообщение на электронную почту вуза.