Отметим, в результате ДТП обошлось без жертв. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего. На участке, где произошло столкновение, осложнено автомобильное движение. По информации сервиса «Яндекс. Карты», затор растянулся уже на один километр.
В Волгограде полицейские выясняют обстоятельства ДТП со скорой и пятью иномарками
3 апреля в Дзержинском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», недалеко от Больничного комплекса скорая ехала на выезд со включёнными сигналами и попала в аварию с пятью легковыми автомобилями.