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В Волгограде полицейские выясняют обстоятельства ДТП со скорой и пятью иномарками

3 апреля в Дзержинском районе Волгограда произошло массовое ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», недалеко от Больничного комплекса скорая ехала на выезд со включёнными сигналами и попала в аварию с пятью легковыми автомобилями.

— В 7:35 напротив дома № 82 «г» по ул. Землячки произошло столкновение автомобилей Ford, Hyundai, Kia, BYD и двух автомобилей Renault, — уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате ДТП обошлось без жертв. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего. На участке, где произошло столкновение, осложнено автомобильное движение. По информации сервиса «Яндекс. Карты», затор растянулся уже на один километр.