Суд в Краснодаре рассматривает дело экс-судьи Майкопского горсуда по факту ДТП

Уголовное дело возбуждено в июле 2023 года после ДТП в Центральном парке Майкопа, в результате которого погиб девятилетний мальчик, пострадали водитель Mercedes и семь его пассажиров, включая пятерых детей. Следствие установило, что автомобиль был исправен.