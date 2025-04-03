В Бельгии конфисковали средства коррупционеров, связанных с Гульнарой Каримовой. Часть средств возвратят Узбекистану

Позднее суд Брюсселя вынес решение о полной конфискации этих средств и начисленных процентов. При этом, по предложению прокуратуры Брюсселя, суд постановил разделить конфискованные активы между двумя странами, по аналогии с механизмами, применяемыми в рамках ЕС при распределении изъятых доходов.