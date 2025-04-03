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В Бельгии конфисковали средства коррупционеров, связанных с Гульнарой Каримовой. Часть средств возвратят Узбекистану

Vaib.uz (Узбекистан. 3 апреля). Власти Бельгии конфисковали крупную сумму, связанную с коррупционными схемами, в которых участвовали лица из окружения Гульнары Каримовой — дочери первого президента Узбекистана. Часть этих средств, а именно 108 миллионов долларов, будет возвращена Узбекистану. Об этом сообщила прокуратура Бельгии.

Источник: Vaib.Uz

28 марта прокурор Королевской прокуратуры Брюсселя обратился в Центральный орган по конфискации и изъятию имущества с просьбой перевести 108 миллионов долларов на счёт государственной казны Бельгии. Эта сумма была окончательно конфискована в пользу бельгийского государства.

Речь идёт о средствах, которые были заморожены в Бельгии в рамках расследования по делу о коррупции и отмывании денег, проводимого узбекскими правоохранительными органами. Речь, в частности, шла о неофициальных комиссионных, полученных при заключении телекоммуникационных контрактов.

Узбекистан направил Бельгии официальный запрос о международной правовой помощи, и на основании Конвенции ООН против коррупции бельгийская сторона арестовала активы на сумму 200 миллионов долларов.

Позднее суд Брюсселя вынес решение о полной конфискации этих средств и начисленных процентов. При этом, по предложению прокуратуры Брюсселя, суд постановил разделить конфискованные активы между двумя странами, по аналогии с механизмами, применяемыми в рамках ЕС при распределении изъятых доходов.

Таким образом, согласно решению бельгийского суда, 108 миллионов долларов будут перечислены Узбекистану.