В Бельгии конфисковали средства коррупционеров, связанных с Гульнарой Каримовой. Часть средств возвратят Узбекистану

28 марта прокурор Королевской прокуратуры Брюсселя обратился в Центральный орган по конфискации и изъятию имущества с просьбой перевести 108 миллионов долларов на счёт государственной казны Бельгии. Эта сумма была окончательно конфискована в пользу бельгийского государства.
Речь идёт о средствах, которые были заморожены в Бельгии в рамках расследования по делу о коррупции и отмывании денег, проводимого узбекскими правоохранительными органами. Речь, в частности, шла о неофициальных комиссионных, полученных при заключении телекоммуникационных контрактов.
Узбекистан направил Бельгии официальный запрос о международной правовой помощи, и на основании Конвенции ООН против коррупции бельгийская сторона арестовала активы на сумму 200 миллионов долларов.
Позднее суд Брюсселя вынес решение о полной конфискации этих средств и начисленных процентов. При этом, по предложению прокуратуры Брюсселя, суд постановил разделить конфискованные активы между двумя странами, по аналогии с механизмами, применяемыми в рамках ЕС при распределении изъятых доходов.
Таким образом, согласно решению бельгийского суда, 108 миллионов долларов будут перечислены Узбекистану.