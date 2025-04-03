Мощный пожар на Онежском судостроительном заводе, людей везут в больницы

По информации Минздрава республики, горит судоремонтный завод на Ригачина, 25. На место выехали две кареты скорой помощи. Из полыхающего здания вынесли одного пострадавшего. У него ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Информации о других пострадавших пока нет, передает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.