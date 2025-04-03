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Мощный пожар на Онежском судостроительном заводе, людей везут в больницы

В производственном боксе Онежского судостроительного завода в Петрозаводске утром 3 апреля начался пожар, сообщает ГУ МЧС по Карелии.

Источник: МЧС РФ

В производственном боксе огонь охватил 1500 квадратных метров. От МЧС на месте работают более 60 человек и 20 единиц техники.

По информации Минздрава республики, горит судоремонтный завод на Ригачина, 25. На место выехали две кареты скорой помощи. Из полыхающего здания вынесли одного пострадавшего. У него ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Информации о других пострадавших пока нет, передает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным МЧС, из цеха эвакуированы три человека, их везут в медицинские учреждения Петрозаводска.

По предварительным данным, причиной пожара на заводе стал взрыв газового баллона, сообщил источник РИА Новости.

Обновление: по данным Охлопкова, состояние двоих пациентов, находящихся в реанимации, тяжелое. У них серьезные ожоги верхних дыхательных путей, отравление продуктами горения.