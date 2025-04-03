В Иркутской области разбился ракетоносец ТУ-22М3, пилот погиб

Сейчас за остальными летчиками наблюдают врачи. В каком они состоянии неизвестно. При падении неисправный борт задел ЛЭП и оставил без света 210 домов и три соцобъекта. Бригады энергетиков работали всю ночь и утро и к двум часам дня 3 апреля энергоснабжение было восстановлено в трех деревнях: Буреть, Новомальтинск, Средний.