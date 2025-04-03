В Иркутской области разбился ракетоносец ТУ-22М3, пилот погиб

Авиакатастрофа произошла в Иркутской области. Ночью в Усольском районе произошла авиакатастрофа — бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение у деревни Буреть. Как стало известно КП-Иркутск из тг-канал главы региона Игоря Кобзева, причиной стала техническая неисправность.
— Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб, — написал Игорь Кобзев.
Сейчас за остальными летчиками наблюдают врачи. В каком они состоянии неизвестно. При падении неисправный борт задел ЛЭП и оставил без света 210 домов и три соцобъекта. Бригады энергетиков работали всю ночь и утро и к двум часам дня 3 апреля энергоснабжение было восстановлено в трех деревнях: Буреть, Новомальтинск, Средний.
Игорь Кобзев отметил, что только благодаря профессионализму летчиков удалось избежать жертв среди жителей. Они отвели неисправный борт на безопасное расстояние от жилых домов. Кроме того, семье погибшего будет оказана поддержка от государства.