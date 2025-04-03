«Смотрела смерти в глаза». Выжившая в Египте врач рассказала о пережитом

Расследование трагедии в Египте продолжается. Очевидцы утверждают, что судно было в плохом состоянии. Туристы жаловались на него ещё в 2017 году. По словам выживших, на борту не было спасательных жилетов, а экипаж не был готов к аварии. В России также возбуждено уголовное дело.