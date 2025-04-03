«Смотрела смерти в глаза». Выжившая в Египте врач рассказала о пережитом

Кристина, врач-педиатр из татарстанского посёлка Уруссу, пережила клиническую смерть. Её муж, анестезиолог-реаниматолог Равиль, погиб, спасая других. Их дети чудом остались живы. На днях они вернулись на Родину, семью знаменитых врачей в аэропорту встречала целая делегация.
Подробности — в материале «АиФ-Казань».
Подводное путешествие, ставшее трагедией.
Когда батискаф начал уходить под воду, на борту воцарилась паника. Открытые люки стали ловушкой для пассажиров. Вода хлынула внутрь, а люди пытались выбраться наружу. Равиль Валиуллин до последнего помогал тем, кто не умел плавать. Он вытолкнул несколько человек к выходу, но сам выбраться не успел.
Кристину и её дочерей сначала посчитали погибшими. Ошибка египетских врачей распространилась по СМИ. Однако спустя несколько часов выяснилось — женщина жива. Но её сердце остановилось, и она пережила клиническую смерть.
Как я выжила — не знаю.
Когда Кристину подняли из воды, её сердце не билось. Египетские врачи боролись за её жизнь.
«Я пережила клиническую смерть. Как я это пережила, знает, наверное, только тот, кто оказался в такой ситуации. Всё, что происходило, не пожелаешь даже врагу», — рассказала женщина журналистам.
Её дочери также чудом выжили. Они перенесли стресс, но их физическое состояние оказалось стабильным.
«Спасибо докторам Египта, которые спасли меня и моих детей. Они оказали адекватную помощь. К сожалению, мужа спасти не удалось. Он погиб, помогая людям. Это огромная трагедия для нашей семьи», — говорит Кристина.
Возвращение домой без него.
2 апреля Кристина с дочерьми вернулась в Татарстан. Их встретила делегация Министерства здравоохранения и коллеги из Уруссинской центральной районной больницы. Супруга Равиля доставят домой позже. Семья отказалась разглашать дату похорон, чтобы избежать лишнего внимания прессы.
«Он был прекрасным человеком, врачом и отцом. Всю жизнь спасал людей, но в этот раз не смог спасти себя», — говорит Кристина, с трудом сдерживая слёзы.
Её самочувствие остаётся слабым: «Остаётся кашель и общая слабость, но я восстанавливаюсь. Главное, что мои девочки живы. Теперь мне нужно научиться жить без Равиля».
Загадка гибели батискафа.
Расследование трагедии в Египте продолжается. Очевидцы утверждают, что судно было в плохом состоянии. Туристы жаловались на него ещё в 2017 году. По словам выживших, на борту не было спасательных жилетов, а экипаж не был готов к аварии. В России также возбуждено уголовное дело.
Специалисты предполагают, что причиной катастрофы стал человеческий фактор. По их мнению, батискаф давно выработал свой ресурс. Его эксплуатировали не по правилам, и это привело к гибели людей.
Мы живы — это чудо.
История Кристины Валиуллиной напоминает о том, насколько хрупка жизнь. Она потеряла мужа, но спасла детей. Выжила сама, хотя была на грани смерти. Теперь ей предстоит справляться с болью потери и начинать новую жизнь.
«Мы живы — это чудо. Муж пожертвовал собой ради других. Теперь я должна быть сильной ради наших дочерей», — говорит Кристина.
Жизнь после трагедии продолжается. Но память о тех, кто ушёл, останется навсегда.