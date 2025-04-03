Массовая авария произошла на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие

Два водителя пострадали в массовом ДТП в Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщает управление Госавтоинспекции.
По данным ведомства, машины столкнулись около 21:10 вечера 2 апреля на автодороге «Новороссия».
Предварительно, 46-летний водитель Volkswagen во время поездки в сторону Таганрога не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль Brilliance, который после удара въехал в металлическое ограждение. Volkswagen при этом занесло в попутный «Солярис Н», вторая в итоге наехала на металлический отбойный брус, а потом столкнулась с Lada Priora.
— В результате аварии травмы получили 46-летний водитель Volkswagen и 53-летний водитель Hyundai Solaris. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося, — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры или отвлекаться на гаджеты.