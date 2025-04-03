Массовая авария произошла на трассе в Ростовской области, есть пострадавшие

Предварительно, 46-летний водитель Volkswagen во время поездки в сторону Таганрога не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль Brilliance, который после удара въехал в металлическое ограждение. Volkswagen при этом занесло в попутный «Солярис Н», вторая в итоге наехала на металлический отбойный брус, а потом столкнулась с Lada Priora.