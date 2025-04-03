Мужчина перевел 200 тыс. руб. преподавателю вуза в Москве с просьбой «решить вопрос» с экзаменом дочери

«Дочь обвиняемого училась на юридическом факультете одного из столичных вузов. В одну из сессий девушка не смогла сдать экзамен по дисциплине “Правоохранительные органы”, о чем рассказала отцу, сообщив, что ей грозит отчисление. Фигурант узнал телефон преподавателя, позвонил ему и получил подтверждение слов дочери, что ответ по дисциплине признан неудовлетворительным. Тогда обвиняемый увидел, что к номеру телефона привязана банковская карта, и перечислил должностному лицу 200 тыс. руб., отправил чек об операции в мессенджере преподавателю, сопроводив сообщением с просьбой “решить вопрос” с экзаменом», — говорится в сообщении.