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Мужчина перевел 200 тыс. руб. преподавателю вуза в Москве с просьбой «решить вопрос» с экзаменом дочери

Перед судом предстанет отец бывшей студентки, обвиняемый в даче взятки преподавателю вуза в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Источник: Reuters

«Дочь обвиняемого училась на юридическом факультете одного из столичных вузов. В одну из сессий девушка не смогла сдать экзамен по дисциплине “Правоохранительные органы”, о чем рассказала отцу, сообщив, что ей грозит отчисление. Фигурант узнал телефон преподавателя, позвонил ему и получил подтверждение слов дочери, что ответ по дисциплине признан неудовлетворительным. Тогда обвиняемый увидел, что к номеру телефона привязана банковская карта, и перечислил должностному лицу 200 тыс. руб., отправил чек об операции в мессенджере преподавателю, сопроводив сообщением с просьбой “решить вопрос” с экзаменом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преподаватель отказался от получения незаконного денежного вознаграждения, перевел деньги обратно и обратился в правоохранительные органы. Мужчине предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»). Вину он признал.

«Уголовное дело с утвержденным Никулинским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд», — резюмировали в ведомстве.