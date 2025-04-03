ФСБ задержала руководителя оборонного завода в Ростове за завышение цен

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.