ФСБ задержала руководителя оборонного завода в Ростове за завышение цен

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, подозреваемый длительное время намеренно включал в стоимость продукции по госзаказу несуществующие расходы.
Эти действия привели к искусственному увеличению себестоимости продукции более чем на 12 млн руб.
В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.