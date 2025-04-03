Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала руководителя оборонного завода в Ростове за завышение цен

ФСБ России пресекла противоправную деятельность руководителя одного из оборонных предприятий Ростова, связанную с махинациями при выполнении государственного оборонного заказа.

Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, подозреваемый длительное время намеренно включал в стоимость продукции по госзаказу несуществующие расходы.

Эти действия привели к искусственному увеличению себестоимости продукции более чем на 12 млн руб.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье 201.1 УК РФ (Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа). Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственные действия продолжаются.