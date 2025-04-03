В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС

«В сети интернет была выявлена видеозапись, на которой зафиксирован мужчина, одетый в форменное обмундирование инспектора ДПС, который двигался на моноколесе по улицам города. В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции был установлен и задержан правонарушитель. Им оказался 28-летний уфимец», — написал Севастьянов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что задержанный заплатит штраф по административным статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения». Мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Севастьянов опубликовал видеозапись, на которой задержанный в форме инспектора ДПС поясняет причину своего поступка профилактикой для любителей по двое ездить на самокатах.
«Передвигаемся на моноколесе по городу Уфа, забавляем прохожих. Делаем профилактические работы, наше место появления в общественных местах в форме немного напрягает прокатные самокаты, которые не совсем в курсе, но слышали последние новости. Те, кто ездит по двое, видя меня, либо спешиваются, либо слезают, и один рядом идет пешком. Вот такую профилактику таким проводим. Есть муляжи полицейских машин на автодороге, а я не муляж, я реальный человек», — говорит задержанный.