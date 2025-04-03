В Уфе задержали мужчину, катавшегося на моноколесе в форме инспектора ДПС

«Передвигаемся на моноколесе по городу Уфа, забавляем прохожих. Делаем профилактические работы, наше место появления в общественных местах в форме немного напрягает прокатные самокаты, которые не совсем в курсе, но слышали последние новости. Те, кто ездит по двое, видя меня, либо спешиваются, либо слезают, и один рядом идет пешком. Вот такую профилактику таким проводим. Есть муляжи полицейских машин на автодороге, а я не муляж, я реальный человек», — говорит задержанный.