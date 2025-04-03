Экс-президенту СО РАН не сняли судимость из-за коттеджа в Новосибирске

Напомним, в июне 2023 года Асеев был осужден за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 500 тысяч рублей. Хотя академик полностью погасил штраф в январе 2024 года, он продолжает проживать в коттедже, который по решению суда должен был вернуть государству.