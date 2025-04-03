Экс-президенту СО РАН не сняли судимость из-за коттеджа в Новосибирске

Советский районный суд Новосибирска отказал бывшему президенту Сибирского отделения РАН Александру Асееву в удовлетворении ходатайства о досрочном снятии судимости. Решение вынесено 3 апреля 2025 года, однако пока не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Напомним, в июне 2023 года Асеев был осужден за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом 500 тысяч рублей. Хотя академик полностью погасил штраф в январе 2024 года, он продолжает проживать в коттедже, который по решению суда должен был вернуть государству.
В своем ходатайстве Асеев утверждал, что осознал ошибки и добросовестно выполнял судебные предписания. Однако в ходе заседания 28 февраля 2025 года он неожиданно заявил, что не признает вины и не намерен освобождать спорное жилье. Это противоречие, по-видимому, стало ключевым аргументом для отказа в удовлетворении просьбы.
Суд исследовал материалы личного дела, заслушал стороны и пришел к выводу, что основания для досрочного снятия судимости отсутствуют. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.