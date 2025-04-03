«Перечислил мошенникам 15 тысяч рублей, которые принадлежали ему, его матери и отчиму». В Минске 20-летний студент вуза перевел мошенникам все накопления семьи

В Минске студент вуза отдал мошенникам все накопления семьи — 15 000 рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Будущий программист собрал всю наличность своей семьи и перевёл мошенникам», — сказано в сообщении.
В милиции отметили, что во Фрунзенское РУВД обратился 20-летний студент одного из вузов, который перевел в адрес аферистов все накопления семьи. Сообщается, что молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сказал, что со счета студента осуществляются подозрительные переводы за границу. По указанной причине в отношении студента будет заведено уголовное дело, а дома пройдут обыски и изымут все наличные, которые будут найдены.
Неизвестный посоветовал задекларировать студенту деньги, чтобы их сохранить. Для этого ему нужно было втайне от семьи собрать все накопления, а затем временно положить их на специальный счет.
«Студент поверил и перечислил мошенникам 15 тысяч рублей, которые принадлежали ему, его матери и отчиму», — отметили в милиции.
После этого, мошенник попросил студента включить демонстрацию экрана, показать коды, которые приходят в SMS. Они, якобы, нужны для одобрения перевода на другой счет. В тот момент молодой человек понял, что стал жертвой аферистов. Заведено уголовное дело.
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