«Перечислил мошенникам 15 тысяч рублей, которые принадлежали ему, его матери и отчиму». В Минске 20-летний студент вуза перевел мошенникам все накопления семьи

В милиции отметили, что во Фрунзенское РУВД обратился 20-летний студент одного из вузов, который перевел в адрес аферистов все накопления семьи. Сообщается, что молодому человеку позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший сказал, что со счета студента осуществляются подозрительные переводы за границу. По указанной причине в отношении студента будет заведено уголовное дело, а дома пройдут обыски и изымут все наличные, которые будут найдены.