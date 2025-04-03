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В Бекабаде женщина, пережившая годы домашнего насилия, зарезала мужа. Суд вынес приговор

Vaib.uz (Узбекистан. 3 апреля). В Бекабаде завершилось громкое дело, которое вновь напомнило о том, как замалчивание проблемы и отсутствие действенной защиты от домашнего насилия может привести к трагедии. 41-летняя женщина, много лет подвергавшаяся жестокому обращению со стороны мужа, в момент отчаяния нанесла ему смертельный удар ножом. Об этой истории рассказал телеканал «Севимли».

Подсудимая работала младшим медицинским сотрудником в Бекабадском районном медицинском объединении. За годы брака она неоднократно становилась жертвой домашнего насилия. Для защиты её даже был выдан охранный ордер, однако, как показали события, этого оказалось недостаточно.

Смерть 48-летнего мужчины поначалу выглядела загадочной. Он был найден в доме с ножом в руке. Женщина заявила, что вернулась с работы и обнаружила мужа мёртвым, предположив, что он сам покончил с собой. Однако результаты экспертизы и последующее расследование установили, что смерть наступила в результате ножевого ранения, нанесённого женой.

На суде женщина признала свою вину и рассказала, что за 20 лет брака с погибшим пережила множество унижений, скандалов и избиений. В день трагедии ссора началась из-за бытовой мелочи — она включила печку. Муж, по её словам, начал бить её и тянуть за волосы. В ответ она схватила нож и ударила его в шею.

После произошедшего, пытаясь скрыть преступление, женщина вымыла нож и вложила его в руку умирающего мужа, чтобы инсценировать самоубийство. Однако вскоре правда всплыла наружу.

Суд, учитывая признание вины, обстоятельства дела и длительное домашнее насилие, которому подвергалась подсудимая, приговорил её к 6,5 годам лишения свободы.