В Бекабаде женщина, пережившая годы домашнего насилия, зарезала мужа. Суд вынес приговор

На суде женщина признала свою вину и рассказала, что за 20 лет брака с погибшим пережила множество унижений, скандалов и избиений. В день трагедии ссора началась из-за бытовой мелочи — она включила печку. Муж, по её словам, начал бить её и тянуть за волосы. В ответ она схватила нож и ударила его в шею.