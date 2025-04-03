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В Перми ищут двух людей, укравших с набережной «Медведя с посикунчиком»

Скульптура пропала в конце марта.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина и женщина, укравшие с набережной скульптуру «Медведя с посикунчиком», разыскиваются в Перми, сообщили perm.aif.ru в администрации города.

В начале апреля в СМИ и телеграм-каналах была опубликована информация о пропаже одной из 10 скульптур пермских медведей, которые расположены на набережной Камы в центре краевой столицы. Пропавшим арт-объектом стал медведь, держащий в руках посикунчик. Как оказалось, скульптура пропала ещё в конце марта.

Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в администрации Перми. В ведомстве подтвердили факт пропажи медведя и сообщили, что по камерам уже удалось отследить неизвестных людей, которые причастны к его исчезновению.

«С помощью системы видеонаблюдения было установлено, что скульптуру медведя с набережной Перми забрали двое неизвестных — мужчина и женщина. Материалы о факте вандализма переданы в полицию», — рассказали perm.aif.ru в мэрии Перми.

Сейчас правоохранители устанавливают личности людей, которые попали на видео. О том, сохранились ли остальные 9 медведей, в администрации не уточнили. Композицию с 10-ю скульптурами установили в обновлённой набережной весной 2024 года. Каждый из медведей посвящён одной из отраслей, которыми славится Пермь, включая балет, двигателестроение, спорт, радио и посикунчики.