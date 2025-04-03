В Перми ищут двух людей, укравших с набережной «Медведя с посикунчиком»

Сейчас правоохранители устанавливают личности людей, которые попали на видео. О том, сохранились ли остальные 9 медведей, в администрации не уточнили. Композицию с 10-ю скульптурами установили в обновлённой набережной весной 2024 года. Каждый из медведей посвящён одной из отраслей, которыми славится Пермь, включая балет, двигателестроение, спорт, радио и посикунчики.