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В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась до 400 квадратных метров

В Новороссийске продолжают ликвидировать пожар на мусорном полигоне.

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

По данным на 3 апреля, площадь возгорания сократилась до 400 «квадратов». При этом специалисты зафиксировали подслойное тление, которое характеризуется скрытым периодом, в течение которого обнаружение очага затруднено.

В оперативном штабе сообщили, что к ликвидации возгорания привлечено 42 специалиста и 30 единиц техники. При этом с начала работ отсыпано уже более 68 тысяч «кубов» грунта, которым пытаются потушить пожар.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что, по данным на утро 2 апреля, огонь охватил 500 «квадратов». Как пояснили в соцсетях кубанского Оперштаба, на оставшихся участках наблюдается подслойное тление. Для ликвидации последствий привлечены 42 специалиста и 30 единиц техники.