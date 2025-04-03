В Новороссийске площадь пожара на мусорном полигоне сократилась до 400 квадратных метров

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
По данным на 3 апреля, площадь возгорания сократилась до 400 «квадратов». При этом специалисты зафиксировали подслойное тление, которое характеризуется скрытым периодом, в течение которого обнаружение очага затруднено.
В оперативном штабе сообщили, что к ликвидации возгорания привлечено 42 специалиста и 30 единиц техники. При этом с начала работ отсыпано уже более 68 тысяч «кубов» грунта, которым пытаются потушить пожар.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что, по данным на утро 2 апреля, огонь охватил 500 «квадратов». Как пояснили в соцсетях кубанского Оперштаба, на оставшихся участках наблюдается подслойное тление. Для ликвидации последствий привлечены 42 специалиста и 30 единиц техники.