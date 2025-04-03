Милиция пришла на флет с несовершеннолетними под Минском. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Говорится, что специалисты инспекции по делам несовершеннолетних Минского РУВД в момент отработки мест концентрации молодежи, обнаружили флет, который устроил местный 18-летний парень.
В пресс-службе добавили, что, оставшись дома один, он решил организовать вечеринку, на которую к нему приехали из Минска четверо подростков в возрасте 15 и 16 лет.
«В ходе застолья они распивали пиво и водку», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в отношении совершеннолетнего были составлены протоколы по статье 19.4 Кодекса об административных правонарушениях. Они были направлены на рассмотрение в административную комиссию Минского райисполкома.
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