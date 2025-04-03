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Милиция пришла на флет с несовершеннолетними под Минском

Милиция привлекла к ответственности 18-летнего жителя Минского района за флет с несовершеннолетними.

Источник: Комсомольская правда

Милиция пришла на флет с несовершеннолетними под Минском. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Говорится, что специалисты инспекции по делам несовершеннолетних Минского РУВД в момент отработки мест концентрации молодежи, обнаружили флет, который устроил местный 18-летний парень.

В пресс-службе добавили, что, оставшись дома один, он решил организовать вечеринку, на которую к нему приехали из Минска четверо подростков в возрасте 15 и 16 лет.

«В ходе застолья они распивали пиво и водку», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в отношении совершеннолетнего были составлены протоколы по статье 19.4 Кодекса об административных правонарушениях. Они были направлены на рассмотрение в административную комиссию Минского райисполкома.

Тем временем в Минске 20-летний студент вуза перевел мошенникам все накопления семьи: «Перечислил мошенникам 15 тысяч рублей, которые принадлежали ему, его матери и отчиму».

Ранее СК раскрыл детали жуткого ДТП под Лидой с четырьмя погибшими, где водитель уснул за рулем: «Не спал 12 часов, чувствовал усталость, неоднократно говорил об этом родственникам».