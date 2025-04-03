В Хайбуллинском районе Башкирии вспыхнувшая сухая трава едва не навредила двум поселениям

Вчера, 2 апреля, на территории Маканского сельсовета Хайбуллинского района Башкирии вспыхнула сухая трава. Как сообщает МЧС республики, из-за сильного ветра огонь быстро распространялся в сторону села Сагитово.
Спасателям удалось остановить распространение пожара в радиусе пяти километров от населенного пункта в течение получаса. Общая площадь возгорания составила семь гектаров. Пострадавших не было, угроза селу устранена.
В 12 километрах от деревни Таштугай со стороны Оренбургской области бушевал второй пожар. Тушение осложнялось труднодоступной местностью. Для борьбы с огнем местным жителям выдали 50 ранцевых огнетушителей, администрация района провела опашку земли и организовала минерализованные полосы вблизи поселения.
Всего к ликвидации пожаров привлекли 115 человек и 17 единиц техники, включая 66 местных жителей. Ситуация находится под контролем МЧС.
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