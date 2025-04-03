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В Ростове-на-Дону задержали руководителя оборонного предприятия

Руководитель оборонного предприятия в Ростове попал под следствие.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области взяли под стражу руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса донской столицы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

— Задержанного подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ). Сейчас следствие еще не завершено, — говорится в информации ведомства.

По предварительным данным УФСБ, руководитель предприятия длительное время умышленно включал в стоимость продукции оборонзаказа фиктивные затраты, и это привело к завышению цены более чем на 12 млн рублей.

Добавим, ранее глава фирмы получил срок за обман оборонного предприятия в Ростовской области.