В облздраве пояснили обстоятельства ДТП со скорой помощью

В аварии никто из медиков не пострадал. У других участников ДТП также нет никаких травм, заверили в облкомздраве.
— Вызов попавшей в аварию скорой помощи оперативно обслужен другой бригадой СМП, а на работу скорой это происшествие не повлияло, — пояснили в комитете здравоохранения.
Напомним, сегодня, 3 апреля, недалеко от больничного комплекса скорая помощь попала в аварию с пятью легковыми автомобилями. ДТП обошлось без жертв. Но из-за дорожного инцидента временно наблюдались проблемы с движением на этом участке.