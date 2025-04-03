В облздраве пояснили обстоятельства ДТП со скорой помощью

Напомним, сегодня, 3 апреля, недалеко от больничного комплекса скорая помощь попала в аварию с пятью легковыми автомобилями. ДТП обошлось без жертв. Но из-за дорожного инцидента временно наблюдались проблемы с движением на этом участке.