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В облздраве пояснили обстоятельства ДТП со скорой помощью

Автомобиль скорой медицинской помощи, который сегодня, 3 апреля, стал участником массового ДТП, следовал на экстренный вызов со звуковыми и проблесковым сигналами. Об этом заявили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В аварии никто из медиков не пострадал. У других участников ДТП также нет никаких травм, заверили в облкомздраве.

— Вызов попавшей в аварию скорой помощи оперативно обслужен другой бригадой СМП, а на работу скорой это происшествие не повлияло, — пояснили в комитете здравоохранения.

Напомним, сегодня, 3 апреля, недалеко от больничного комплекса скорая помощь попала в аварию с пятью легковыми автомобилями. ДТП обошлось без жертв. Но из-за дорожного инцидента временно наблюдались проблемы с движением на этом участке.