Муж заявил, что жена бесследно пропала. Спустя 14 лет стало известно, какую страшную тайну он хранил

В Иркутске 46-летнего — мужчина ответит в суде за убийство жены и ее друга 15 лет назад. Кровавая расправа произошла еще в апреле 2010 года в деревне Грановщина. 27-летняя сибирячка вместе со своим 37-летний другом уехали из села Хомутова и пропали. Начались долгие и нервные поиски, только вот безрезультатные. Расследование приостановили. Не было ни доказательств, что это убийство, ни подозреваемого. Но в октябре 2024 с папки смахнули пыль.