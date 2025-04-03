Муж заявил, что жена бесследно пропала. Спустя 14 лет стало известно, какую страшную тайну он хранил

В Иркутске 46-летнего — мужчина ответит в суде за убийство жены и ее друга 15 лет назад. Кровавая расправа произошла еще в апреле 2010 года в деревне Грановщина. 27-летняя сибирячка вместе со своим 37-летний другом уехали из села Хомутова и пропали. Начались долгие и нервные поиски, только вот безрезультатные. Расследование приостановили. Не было ни доказательств, что это убийство, ни подозреваемого. Но в октябре 2024 с папки смахнули пыль.
— Криминалистами следственного управления совместно с ОУР МУ МВД России «Иркутское» и пожарно-спасательной службой Иркутской области с привлечением водолазной группы произведен осмотр дна акватории водного карьера вблизи села Хомутова. На расстоянии около 25 метров от береговой линии на глубине более 4 метров был обнаружен затопленный автомобиль с останками потерпевших, — сообщили в СУ СКР Иркутской области.
После этого началась активная работа и наконец-то появился подозреваемый. Его личность шокировала многих — муж убитой женщины. Его быстро задержали в соседней Бурятии.
— По версии следствия, в вечернее время 28.04.2010 обвиняемый, находясь у себя дома в д. Грановщина Иркутского района со своим другом, распивали спиртные напитки, через какое-то время к ним присоединилась супруга хозяина дома и ее знакомый. В ходе употребления спиртного между мужчинами возник конфликт на почве ревности., — поделились в прокуратуре Иркутской области.
Они сели в авто и поехали к карьеру, где ревнивец избил арматурой женщину и ее друга. От тяжести травм они не выжили. Чтобы тела не нашли, их поместили в машину и столкнули в карьер заполненный водой. Сообщник обвиняемого мужчины умер в 2024 году. Сейчас уголовное дело передано в суд.