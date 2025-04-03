В Минске четыре автомобиля попали в массовое ДТП на МКАД

В Минске на внешнем кольце МКАД произошло массовое ДТП, сказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла утром 3 апреля в районе 22-го километра внешнего кольца МКАД. На магистрали столкнулись сразу четыре автомобиля: «Ниссан», «Шкода», «Шевроле» и «БИД».
— По предварительной информации причиной аварии стало несоблюдения безопасной дистанции, — прокомментировали в УГАИ.
К счастью, никто не пострадал, только авто получили механические повреждения.
Тем временем в ГАИ сказали, что наказание за вождение без прав может смягчиться в Беларуси, но не для всех.
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