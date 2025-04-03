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В Минске четыре автомобиля попали в массовое ДТП на МКАД

В Минске в ДТП на МКАД повреждены сразу четыре авто.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на внешнем кольце МКАД произошло массовое ДТП, сказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Жесткая авария произошла утром 3 апреля в районе 22-го километра внешнего кольца МКАД. На магистрали столкнулись сразу четыре автомобиля: «Ниссан», «Шкода», «Шевроле» и «БИД».

— По предварительной информации причиной аварии стало несоблюдения безопасной дистанции, — прокомментировали в УГАИ.

К счастью, никто не пострадал, только авто получили механические повреждения.

Тем временем в ГАИ сказали, что наказание за вождение без прав может смягчиться в Беларуси, но не для всех.

А СК раскрыл детали жуткого ДТП под Лидой с четырьмя погибшими, где водитель уснул за рулем.