Во Владивостоке задержали троих подростков, изрезавших человека ножами

41-летнего пострадавшего госпитализировали с повреждениями от холодного оружия. Позже в социальных сетях появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых было запечатлено, как злоумышленники не только наносили удары ножом, но и пытались поджечь жертву. Как ранее писали «АиФ-Приморье», полиция объявила в розыск трёх участников нападения, чьи личности теперь установлены.