Во Владивостоке задержали троих подростков, изрезавших человека ножами

Правоохранители Владивостока задержали троих подростков, подозреваемых в нападении на местного жителя с ножом и попытке поджога живого человека. Как сообщил Telegram-канал «Полиция Приморья», двое 16-летних и один 17-летний молодые люди были задержаны после оперативных действий сотрудников уголовного розыска городского УМВД.
Преступление произошло в субботу, 29 марта, возле торгового центра «Самоцвет» на улице Адмирала Юмашева. Охранник близлежащего рынка, проверяя записи камер наблюдения, обнаружил лежащего на земле мужчину. Как выяснилось, у человека были колотые ранения и он истекал кровью. Охранник немедленно вызвал полицию. На место прибыли медики и следственная группа.
41-летнего пострадавшего госпитализировали с повреждениями от холодного оружия. Позже в социальных сетях появились кадры с камеры видеонаблюдения, на которых было запечатлено, как злоумышленники не только наносили удары ножом, но и пытались поджечь жертву. Как ранее писали «АиФ-Приморье», полиция объявила в розыск трёх участников нападения, чьи личности теперь установлены.
Расследование продолжается. Молодым людям могут предъявить обвинения по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), которая предусматривает до восьми лет лишения свободы. При отягчающих обстоятельствах, включая использование оружия и попытку поджога, срок может увеличиться до десяти лет.