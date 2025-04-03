Главу цеха Казанского порохового завода осудили за взятку

КАЗАНЬ, 3 апр — РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани приговорил руководителя одного из цехов Казанского порохового завода к 8 годам лишения свободы за взятку, полученную за оформление документов с недостоверной информацией о выполнении работ, сообщает управление ФСБ России по Татарстану.
«Управлением ФСБ России по республике Татарстан пресечена противоправная деятельность руководителя одного из цехов ФКП “Казанский государственный казенный пороховой завод”, причастного к получению взятки за беспрепятственное принятие им исполнительной документации по договорам на оказание услуг заводу с завышенными объемами выполненных работ», — говорится в сообщении.
Вахитовский районный суд Казани признал обвиняемого виновным в получение взятки и назначил 8 лет лишения свободы штрафом в размере 5,5 миллионов рублей. Ему также запретили 8 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.