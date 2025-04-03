Главу цеха Казанского порохового завода осудили за взятку

Вахитовский районный суд Казани признал обвиняемого виновным в получение взятки и назначил 8 лет лишения свободы штрафом в размере 5,5 миллионов рублей. Ему также запретили 8 лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.